C’était dans les tuyaux depuis plusieurs jours maintenant, c’est désormais officiel. Ralph Hasenhüttl, ancien entraineur du RB Leipzig, sans club depuis son départ de la formation allemande, est le nouveau coach de Southampton, actuel 18e de Premier League avec 9 points et une seule victoire.

Le technicien autrichien remplace sur le banc des Saints Mark Hughes, remercié lundi dernier. Les dirigeants du club du sud de l’Angleterre se sont activés pour vite trouver un remplaçant. Hasenhüttl a paraphé un contrat de deux ans et demi, peut-on lire sur le communiqué du club. Il prendra ses fonctions ce jeudi et ne sera donc pas sur le banc à Wembley ce soir, pour le match de championnat contre Tottenham (21 heures).

Introducing your new #SaintsFC First Team Manager...

Welcome, Ralph Hasenhüttl ! pic.twitter.com/OBWme042IL

