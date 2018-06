Au lendemain de l’officialisation d’Eric Abidal comme directeur technique, le FC Barcelone a annoncé la nomination de son adjoint : Ramon Planes. Âgé de 50 ans, ce dernier était directeur technique de Getafe depuis 2017.

Ramon Planes, qui a signé pour trois ans, va donc apporter son expérience puisqu’il avait également occupé ce poste à Tottenham entre 2014 et 2015.

[BREAKING NEWS] We have a new member of the first team technical staff. All the details here : https://t.co/HPMUzdfKHx

— FC Barcelona (@FCBarcelona) 8 juin 2018