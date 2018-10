Raphaël Varane n’a pas vécu un Clasico comme les autres. En effet, l’international français a été sorti à la mi-temps par Julen Lopetegui, qui n’est plus l’entraîneur du Real Madrid depuis hier.

Le champion du Monde 2018 a été remplacé par Lucas Vazquez à la 46e minute, alors que l’ancien Lensois avait fait une faute sur Luis Suarez qui avait amené un penalty et le deuxième but du Barça. On apprend aujourd’hui qu’il est blessé par l’adducteur et selon la Cadena Cope, il serait absent environ un mois et manquera donc les rencontres de l’équipe de France contre les Pays-Bas (Ligue des Nations) et l’Uruguay (amical).