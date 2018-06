Son arrivée était dans l’air mais c’est désormais officiel ! Romain Del Castillo s’est engagé ce mercredi soir en faveur du Stade Rennais pour 2 millions d’euros. Le milieu de 22 ans, qui appartenait à l’Olympique Lyonnais mais avait été prêté à Nîmes cette saison, a signé un contrat de quatre ans avec le club breton.

« Il était temps pour moi de franchir un nouveau cap. Quand on n’a pas l’opportunité d’accéder directement à l’équipe première, il faut passer par des étapes. La Ligue 2 m’a permis de progresser. J’ai vu et appris beaucoup de choses durant ces deux années passées. Ça forge le caractère. C’est un choix que je ne regrette pas. Maintenant, je peux le dire je ne suis plus le même joueur, j’ai acquis de l’expérience, je sais où je veux aller. À moi de mettre tout en œuvre pour franchir un nouveau cap », a expliqué la nouvelle recrue dans le communiqué du Stade Rennais.