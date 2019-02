Septième de Premier League, Wolverhamtpon réalise une saison plutôt correcte. En 26 rencontres de championnat, l’’écurie anglaise totalise 11 victoires, 6 nuls et 9 défaites. Ce jeudi, les Wolves viennent d’annoncer une bonne nouvelle.

En effet, le milieu de terrain Romain Saïss a prolonger son contrat. Le Marocain est désormais lié à Wolverhamtpon jusqu’en juin 2021. L’ancien joueur d’Angers a confié : « Nous avons une équipe fantastique et de très bons fans. Tout ici est super ».

We are delighted to announce that Romain Saiss has signed a new contract with the club until 2021 !

Congratulations Romain !

https://t.co/AIV7Ym4vjH

— Wolves (@Wolves) 21 février 2019