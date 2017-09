Après un début de saison catastrophique, avec quatre défaites en autant de rencontres de Premier League, Crystal Palace avait décidé de licencier Frank de Boer. Et les Londoniens tiennent leur nouveau coach.

Il s’agit de Roy Hodgson, l’expérimenté entraîneur anglais. Il a paraphé un contrat de deux ans avec la lanterne rouge du championnat britannique.

Roy Hodgson has been appointed as the new manager of Crystal Palace FC

#southlondonandproud pic.twitter.com/hl6fhsaesc

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) 12 septembre 2017