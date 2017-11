Ce mercredi, Everton annonçait officiellement que les négociations débutaient avec Sam Allardyce pour le poste d’entraîneur des Toffees. Hier soir, l’ancien sélectionneur de l’Angleterre avait assisté au succès de son futur club face à West Ham (4-0) à Goodison Park.

Ce jeudi, le club anglais a officialisé l’arrivée d’Allardyce pour une durée de 18 mois (juin 2019). Le technicien britannique s’installera donc sur le banc des Toffees samedi face à Huddersfield.

|#EFC can confirm the appointment of Sam Allardyce as the Club’s new manager on a deal until June 2019. pic.twitter.com/fa9cjsE0HN

— Everton (@Everton) 30 novembre 2017