Sheffield United a une nouvelle fois battu son record de transfert en s’attachant les services du milieu de terrain international norvégien (20 sélections) Sander Berge.

Le joueur de 21 ans quitte le Racing Genk, trois ans après y avoir posé ses valises, et rejoint la Premier League, où il a signé un contrat de quatre ans et demi à Bramall Lane. Les Blades ont battu la concurrence en déboursant quelques 26 millions d’euros !

United have once again smashed the club's transfer record to secure the services of a highly-rated Norwegian international midfielder on a long-term contract.

Sander Berge has penned a four-and-a-half-year deal at Bramall Lane. An undisclosed fee has been agreed

— Sheffield United (@SheffieldUnited) January 30, 2020