Sandro Ramirez était arrivé à Everton l’été dernier après une très belle saison du côté de Malaga. Pourtant, le joueur formé au FC Barcelone ne se sera jamais imposé en Angleterre, du côté des Toffees.

Ainsi, l’attaquant de 22 ans va retrouver la Liga a annoncé son club ce soir. Le natif de Las Palmas vient en effet d’être prêté pour le reste de la saison en Andalousie, du côté du Séville FC.

| Sandro Ramirez is to join Sevilla on loan until the end of the season, subject to a medical.https://t.co/nkIyX53xZK pic.twitter.com/NU3GzjsYXL

— Everton (@Everton) 30 janvier 2018