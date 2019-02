L’attaquant iranien Sardar Azmoun, 24 ans, a signé au Zenit Saint-Petersbourg (sachant que le mercato hivernal russe se termine le 22 février prochain à minuit). Ce sera le troisième club russe que connaître l’avant-centre, après le FK Rostov et le Rubin Kazan.

L’actuel leader du championnat russe s’est attaché les services d’Azmoun à la suite de la belle première partie de saison de l’international iranien à Kazan, où il a inscrit 4 buts et délivré 4 passes décisives en Première Ligue russe. Azmoun a signé un contrat de 3 ans et demi dans son nouveau club, lui qui revient tout juste de la Coupe d’Asie où son équipe s’est hissée jusqu’aux demi-finales, se faisant sortir par le Japon (3-0). Il pourra porter ses nouvelles couleurs bleues et blanches lors du prochain rendez-vous du Zenit, le 12 février prochain en Ligue Europa, contre Fenerbahçe (18h55).