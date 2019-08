Il est plus de 18h et le mercato anglais est désormais terminé. Mais juste avant l’heure fatidique, Manchester City a engagé un troisième portier.

Il s’agit de Scott Carson qui débarque en provenance de Derby County. il a été prêté un an et viendra épauler Ederson et Claudio Bravo.

We are delighted to have signed Scott Carson from Derby County on a year-long loan deal. Welcome, Scott ! #mancity pic.twitter.com/XOAbPJqpTP — Manchester City (@ManCity) August 8, 2019

