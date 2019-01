Bien que peu utilisé cette saison avec Manchester United (8 matches, 341 minutes de jeu), Scott McTominay (22 ans) reste un grand espoir de Red Devils. Voulant à tout prix montrer sa confiance envers le milieu de terrain écossais, le club mancunien n’a pas lésiné sur les moyens.

Sous contrat jusqu’en juin 2021, il a étendu son bail de deux ans avec l’équipe d’Ole Gunnar Solskjær. Le joueur s’est immédiatement montré satisfait de cet accord : « Manchester United c’est ma vie depuis l’âge de cinq ans. Jouer pour le club que j’ai toujours soutenu est ce que j’ai toujours voulu faire. Je suis encore jeune et j’apprends tout le temps du manager, de son équipe d’entraîneurs et des joueurs de classe mondiale de l’équipe. J’ai hâte de poursuivre mes progrès dans ce grand club. »

We are delighted to announce Scott McTominay has extended his contract with #MUFC until June 2023, with the option to sign for a further year.

Congratulations, @McTominay10 !

— Manchester United (@ManUtd) 21 janvier 2019