Burnley réalise une belle saison en Premier League. Actuellement 8e, les Clarets font mieux que prévu et peuvent envisager le futur sereinement. Ils doivent leur bon parcours à Sean Dyche notamment.

Preuve de la confiance qui lui est faite, les dirigeants viennent de prolonger le coach ainsi que tout son staff pour une durée de 4 ans et demi. Sean Dyche (46 ans) est arrivé à Burnely en 2012 alors que le club était en Championship.

BREAKING : Sean Dyche and his backroom team sign a new four-and-a-half year deal. More to follow...

— Burnley FC (@BurnleyOfficial) 23 janvier 2018