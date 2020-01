On promettait une grande carrière à Jack Rodwell après des débuts prometteurs à Everton. Passé par Manchester City, le milieu de terrain anglais n’a jamais confirmé et se retrouve aujourd’hui libre de tout contrat, à 28 ans, après la fin de son aventure à Blackburn en deuxième division anglaise.

Mais voilà qu’il retrouve l’élite anglaise. Le milieu de terrain a signé en faveur de Sheffield United, étonnant promu et actuel 8e de Premier League. La nouvelle vient d’être annoncée par les Blades. Si la durée du contrat du joueur n’est pas précisée, Sky Sports parle d’un bail de six mois.

Welcome to the Blades, Jack pic.twitter.com/CNdK8UXwI4

— Sheffield United (@SheffieldUnited) January 3, 2020