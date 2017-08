C’était dans les tuyaux depuis quelque temps, c’est désormais officiel. Gylfi Sigurdsson quitte Swansea et s’engage avec Everton dans celui qui est le transfert le plus cher de l’histoire du club, dépassant les 50 millions d’euros. Il a paraphé un contrat de 4 ans avec les Toffees, comme nous vous l’annoncions plus tôt dans la journée.

J’espère continuer de créer des buts et en marquer pour contribuer aux ambitions du club. C’est un club ambitieux et c’est clair qu’il prend une bonne direction, a expliqué l’international anglais de 27 ans.