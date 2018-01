Un Algérien peut en cacher un autre. Depuis hier, Riyad Mahrez faisait la une puisque le joueur de Leicester était au cœur d’un possible transfert à Manchester City. Malgré quatre offres des Skyblues, les Foxes n’ont pas cédé. En revanche, ils sont tombés d’accord avec Newcastle au sujet de son compatriote et coéquipier Islam Slimani.

En effet, les Magpies viennent d’annoncer l’arrivée de l’attaquant international algérien qui veut retrouver du temps de jeu régulièrement. Slimani est prêté sans option d’achat à Newcastle où il évoluera sous les ordres d’un certain Rafael Benitez.

CONFIRMED : The deal to bring Islam Slimani to Newcastle United on loan until the end of the season is complete ! #NUFC pic.twitter.com/avtJGgtxfk

— Newcastle United FC (@NUFC) 31 janvier 2018