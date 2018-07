Soualiho Meité et l’AS Monaco, c’est désormais terminé. Après un prêt de six mois la saison passée aux Girondins de Bordeaux, le milieu de terrain plie définitivement ses bagages.

Direction le Torino. « Je remercie le Torino ne me donner l’opportunité de me mesurer au football italien. La Serie A est un championnat difficile, il ne suffit pas d’être physique et technique, il est aussi important de savoir se positionner sur le terrain et de respecter la tactique », a-t-il lâché. La durée de son contrat et le montant du transfert n’ont pas été communiqués.