Une fois encore, l’AC Milan a bien mal démarré sa saison en championnat. Après sept journées de Serie A, les Lombards pointent à une triste treizième place. Marco Giampolo a donc rapidement été démis de ses fonctions. Un nouveau projet qui tombe à l’eau chez nos amis milanais, qui ont cependant déjà trouvé un locataire pour le banc de San Siro.

Il s’agit de Stefano Pioli. L’ancien entraîneur de Bologne, de la Lazio, de l’Inter et de la Fio vient effectivement d’être nommé nouveau coach de l’AC Milan. Le club lombard a annoncé la nouvelle via un communiqué de presse. « L’AC Milan annonce la nomination avec effet immédiat de Mr Stefano Pioli en tant que nouveau coach de l’équipe première (...) Stefano Pioli rejoint maintenant l’AC Milan pour deux ans. Le club souhaite à Stefano et au staff le meilleur ».

