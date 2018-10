Trois victoires, six matches nuls, deux défaites. Le début de saison d’Aston Villa en Championship est plutôt poussif. Douzièmes après onze journées, les Villans restent sur un match nul décevant contre Preston (3-3). Alors qu’ils menaient 2-0 à la pause, les hommes de Steve Bruce ont flanché et ont arraché un nul en fin de rencontre, en sachant que Whelan a même manqué le penalty de la victoire à la 90e+6 !

Une contre-performance qui a donc scellé le sort de Steve Bruce. Comme l’annonçait la presse anglaise et notamment Sky Sports, l’entraîneur anglais a été remercié ce mercredi par la direction du club londonien. « Nous souhaitons exprimer notre gratitude envers Steve et son équipe pour leur travail et leur engagement. Nous leur souhaitons bonne chance pour l’avenir », explique le club dans son communiqué. En juillet dernier, suite à la rumeur Thierry Henry sur le banc, les Villans avaient pourtant confirmé le coach de 57 ans dans ses fonctions.