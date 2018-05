Devenu entraîneur des équipes de jeunes de Liverpool après sa retraite, Steven Gerrard va découvrir un tout autre monde. L’ancien joueur emblématique des Reds vient en effet d’être nommé à la tête des Glasgow Rangers.

« Les Rangers sont heureux d’annoncer la nomination de Steven Gerrard à la tête du club. L’ancien joueur de Liverpool et de l’équipe d’Angleterre rejoindre le club cet été pour un contrat de quatre ans », peut-on lire sur le communiqué.

The former @LFC and @England captain will join the club this summer on a four-year deal.

4 mai 2018