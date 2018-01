La défaite de Stoke City en Cup face à Coventry (1-2) aura donc été fatale à Mark Hughes. Le club anglais a officiellement limogé le technicien gallois âgé de 54 ans.

Il faut dire que Stoke vit une saison compliquée et occupe actuellement la 19e place du classement en Premier League. Le club va désormais s’employer à trouver rapidement son successeur.

CLUB STATEMENT : Stoke City can confirm that the contract of manager Mark Hughes has been terminated with immediate effect.#SCFC pic.twitter.com/pSaThNUO2H

— Stoke City FC (@stokecity) 6 janvier 2018