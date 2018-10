Passé sur le banc de l’Angleterre, du Mexique ou encore de la Côte d’Ivoire, Sven-Goran Eriksson se lance un nouveau défi à 70 ans. L’entraîneur suédois a décidé de prendre en main la sélection des Philippines. Une équipe placée au 116e rang FIFA.

Qualifiés pour la toute première fois de son histoire pour la Coupe d’Asie des Nations - qui se déroulera du 5 janvier au 1er février 2019 aux Émirats arabes unis - les Azkals (les chiens errants) nourrissent de grands espoirs. Sven-Goran Eriksson tentera d’apporter toute son expérience à une sélection en progrès.

Former England, Mexico and Côte d'Ivoire manager Sven-Goran Eriksson has been appointed as the new coach of the Philippines pic.twitter.com/cPNhKdQSxI

