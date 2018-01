Le mercato bat son plein en Premier League. Du côté de West Ham, plusieurs dossiers animent les coulisses du club londonien. C’est notamment le cas de celui concernant André Ayew, dont les Hammers sont prêts à se séparer cet hiver.

Selon nos informations, Swansea, qui a fait de lui une priorité, a posé 19 millions de £ (un peu plus de 21 millions d’euros) sur la table pour l’arracher à West Ham. Le plus dur était de convaincre le joueur auquel les Gallois ont proposé un contrat de 3 ans et demi. Et ils y sont parvenus puisque le Ghanéen est de retour.