Dernier de Premier League avec 12 points, le club de Swansea vient d’annoncer ce mercredi qu’il se sépare de son entraineur Paul Clement, arrivé il y a un an, au mercato d’hiver 2016-2017.

Clement avait bien commencé son mandat, mais enchainait les défaites depuis août et la reprise de la Premier League. Le coach anglais, ancien entraineur de Derby County, en a fait les frais. Le nom de son successeur n’est pas encore connu.

We can confirm that the club has tonight parted company with head coach Paul Clement.

Full statement https://t.co/1VbiF9jeNt pic.twitter.com/JLFJSjKGx7

— Swansea City AFC (@SwansOfficial) 20 décembre 2017