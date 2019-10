Alors que l’officialisation de l’arrivée de Rudi Garcia à la tête de l’OL a été actée ce lundi, Sylvinho quitte le club rhodanien. L’Olympique Lyonnais vient d’officialiser par le biais d’un communiqué envoyé aux médias le départ du désormais ancien coach des Gones et de Fernando Lazaro, l’analyste vidéo arrivé dans les bagages de l’ancien adjoint de Tite au Brésil. « L’Olympique Lyonnais informe être parvenu à un accord à l’amiable avec Sylvio Mendes de Campos et Fernando Lazaro dans le cadre de leur départ du club. »

Par ailleurs, l’OL indique que le montant des indemnités évoquées dans la presse ces derniers jours ne correspond en rien à la réalité. « L’Olympique Lyonnais tient également à préciser que les montants annoncés dans la presse la semaine dernière ne correspondent en aucun cas aux indemnités qui seront effectivement versées aux deux techniciens brésiliens. Les deux parties ont estimé qu’il était nécessaire de modifier l’organisation technique actuelle pour impulser une nouvelle dynamique et pour que des méthodes et une approche différente permettent à l’équipe de poursuivre le bon début de saison en Ligue des Champions et surtout de retrouver une place en championnat plus cohérente avec les ambitions et les attentes du club. »

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10