C’était dans l’air du temps, c’est désormais officiel ! Takumi Minamino (24 ans) quitte le RB Salzbourg et rejoint Liverpool lors de ce mercato hivernal. Après cinq saisons passées en Autriche, l’international japonais (22 sélections, 11 buts) s’engage avec les champions d’Europe en titre.

Après avoir satisfait la traditionnelle visite médicale mercredi, l’attaquant vient renforcer le domaine offensif des Reds et pourra ainsi soulager le trio d’attaque Mané-Salah-Firmino. Les pensionnaires d’Anfield ont levé sa clause libératoire, qui s’élevait à 8 M€, pour s’attacher ses services. Il démarrera son aventure à Anfield à partir du 1er janvier.

OFFICIAL : Takumi #Minamino is leaving our club and joining the reigning European champions @LFC. THANK YOU for five incredible years, Taki ! All the best in Liverpool ! #MadeinSalzburg pic.twitter.com/sg5mQbqiZ2

— FC Red Bull Salzburg EN (@FCRBS_en) December 19, 2019