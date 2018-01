L’été dernier, l’AS Saint-Étienne a prêté Oussama Tannane à Las Palmas. Mais comme il l’a avoué, le joueur a eu du mal à s’adapter à son nouveau club. De plus, il n’entrait pas dans les plans de Paco Jemez. Un retour chez les Verts a été évoqué et il est officiel.

« L’AS Saint-Etienne est heureuse d’enregistrer le retour de prêt d’Oussama Tannane. Prêté l’été dernier à Las Palmas, l’attaquant a disputé 10 matches de Liga espagnole dont 7 en tant que titulaire. L’international marocain réintègre, à compter d’aujourd’hui, le club stéphanois avec il compte déjà 30 apparitions de Ligue 1 Conforama et 12 d’UEFA Europa League. Avant d’être prêté à Las Palmas cet été, le joueur s’était illustré lors de la 1re journée en offrant à Jonathan Bamba le but de la victoire stéphanoise face à l’OGC Nice (1-0). Depuis le début du mercato, l’ASSE a déjà accueilli trois renforts, Yann M’Vila, Paul-Georges Ntep et Neven Subotic, auxquels s’ajoutent les retours de deux joueurs prêtés, Robert Beric et Oussama Tannane ».