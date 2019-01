Ce n’était plus un secret depuis quelques semaines déjà, mais on attendait encore l’officialisation. Et elle vient de tomber. Sur son compte Twitter, la sélection mexicaine a officialisé la nomination du tacticien argentin, pour une durée qui n’a cependant pas encore été dévoilée.

Ancien entraîneur du Barça, il vient d’être sacré champion de la Major League Soccer avec Atlanta United, équipe qu’il entraînait depuis sa création en 2016. Il remplace Juan Carlos Osorio qui a de son côté pris les commandes du Paraguay.