Newcastle, qui réalise un début de saison canon, vient d’annoncer sur son site officiel le départ définitif de Tim Krul (29 ans).

Brighton, qui avait accueilli le gardien néerlandais en prêt en début de saison, a en effet levé l’option d’achat pour l’international batave (8 sélections).

BREAKING : @TimKrul's season-long loan to @OfficialBHAFC has become a permanent move.

— Newcastle United FC (@NUFC) 20 septembre 2017