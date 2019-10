« Hugo Lloris a subi de nouveaux examens ce matin après avoir subi une dislocation du coude lors de notre match contre Brighton samedi. Les résultats ont montré que, bien que l’opération ne soit pas nécessaire, notre capitaine a subi des lésions ligamentaires et ne devrait pas reprendre l’entraînement avant la fin de l’année 2019 », a annoncé Tottenham il y a quelques jours. Les Spurs doivent donc faire sans le portier tricolore, qui a été remplacé par Gazzaniga. Mais un autre renfort est arrivé aujourd’hui.

« Nous sommes heureux d’annoncer la signature de Michel Vorm pour un contrat jusqu’à la fin de la saison. L’expérimenté gardien revient ici après son départ en juin dernier à la fin de son contrat. L’international néerlandais, qui nous avait initialement rejoint en 2014 depuis Swansea City, a disputé 47 apparitions toutes compétitions confondues, doublant de manière sûre Hugo Lloris ». Le joueur qui portera le numéro 13 sera une alternative pour compenser la blessure de Lloris.

Welcome back, @Vorm_Official !

The experienced goalkeeper has signed a contract with the Club until the end of the season. #THFC #COYS

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 14, 2019