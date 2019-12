La Premier League voyait Tottenham et Chelsea s’affronter pour le compte de la 18e journée de championnat. Les Blues de Frank Lampard se sont imposés (2-0) grâce à un doublé de Willian (12e, 45e+4 sp). Une défaite marquée également par l’expulsion Heung-min Son à l’heure de jeu pour les Spurs.

La décision est tombée. José Mourinho devra faire sans l’international sud-coréen qui a pris trois matches de suspension. Il purgera le premier d’entre eux face à Brighton ce jeudi 26 décembre. Il manquera ensuite les rencontres face à Norwich (le samedi 28 décembre) puis face à Southampton (mercredi 1er janvier).

TEAM NEWS :

Following his red card against Chelsea, Heung-Min Son has received a three-match suspension, beginning with the Brighton fixture on Boxing Day. pic.twitter.com/MOqgFUUxSw

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 23, 2019