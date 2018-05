Kyle Walker-Peters avait signé son premier contrat professionnel avec Tottenham en début de saison. Si le jeune défenseur anglais a été titularisé dès la 1ère journée de Premier League, il n’a pas vraiment eu d’autres occasions de faire ses preuves (3 matchs, 2 titularisations).

Malgré cela, les dirigeants des Spurs semblent croire au potentiel de son joueur de 21 ans, formé au club. Preuve est, le principal intéressé vient de prolonger son contrat jusqu’en 2021.

Over to the Walker-Peters residence for a message from the man himself...

#OneOfOurOwn pic.twitter.com/qmFqzOTxVA

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 14 mai 2018