Toby Alderweireld a étendu son contrat d’une année avec Tottenham, soit jusqu’en 2020. Le Belge, qui évolue sous les couleurs londoniennes depuis 2015, a disputé 135 matches avec les Spurs. Et sa prolongation pourrait faire les affaires du PSG.

En effet, avec l’extension de son contrat d’une saison, une clause va s’activer dans son contrat selon laquelle Alderweireld pourra quitter Tottenham cet été contre une offre avoisinant les 27,6 M€. La clause libératoire sera valable jusqu’à la mi-août.

The Club can confirm that we have activated the option to extend @AlderweireldTob’s contract until 2020.

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 4 janvier 2019