Indiscutable sur le flanc droit de la défense des Reds, le jeune latéral britannique vient de signer un nouveau contrat avec son club formateur. La durée du nouveau bail n’a pas été dévoilée par Liverpool, mais sur son communiqué, le club parle d’un contrat de « longue durée ».

« Je suis très excité et très fier. Je me sens privilégié d’avoir le soutien et la confiance du club. Il n’y avait pas de doutes pour moi, j’espère qu’on va gagner beaucoup de choses dans les années à venir », a déclaré le joueur de 20 ans.