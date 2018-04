Comme annoncé, les deux prochaines éditions du Trophée des Champions se dérouleront en Chine à Shenzen. Une décision prise suite à un accord entre la Ligue de Football Professionel et la holding chinoise Kaisa. Une décision confirmée aujourd’hui via un communiqué. De nombreux événements auront lieu en Chine au cours des six prochaines années pour valoriser le football français. Dans l’affaire, la Ligue récupérera une enveloppe de deux millions d’euros. Une troisième édition se déroulera en Chine entre 2020 et 2023.

La présidente de la LFP, Nathalie Boy De La Tour est d’ailleurs revenue sur cet engagement : « Le développement à l’international, et particulièrement en Chine, constitue une des priorités de notre plan stratégique. Un an après l’ouverture du bureau en Chine, et quelques jours après l’annonce d’un accord majeur de diffusion de la Ligue 1 Conforama avec le groupe CCTV, cette nouvelle collaboration avec Kaisa Culture Sports & Tourism Group illustre une nouvelle fois notre volonté de promouvoir le football professionnel français dans une région clef pour son développement. »