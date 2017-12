Le site officiel d’Arsenal vient d’annoncer la nouvelle : les trois jeunes pousses Eddie Nketiah, Matt Macey et Ben Sheaf ont signé un nouveau contrat avec les Gunners. Le premier, 18 ans, s’est notamment fait remarquer en inscrivant un doublé dans le temps additionnel pour sa première apparition avec Arsenal contre Norwich (2-1), en Carabao Cup.

Macey, gardien de 23 ans, a tenu sa cage inviolée lorsqu’il gardait les buts des Gunners contre le Partisan de Belgrade (0-0) en Europa League et fut en vue lors du fameux match contre Norwich. Enfin, Sheaf, 19 ans, est entré en cours de jeu à Belgrade, en octobre.

We've got some good news... big congratulations to @EddieNketiah9, @BenSheaf_ and @MattMacey1 https://t.co/iRVS4CKHJh

— Arsenal FC (@Arsenal) 6 décembre 2017