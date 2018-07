L’Olympique de Marseille mise sur sa formation. Le club phocéen accueille Patrick Leonetti pour renforcer son centre.

Ce dernier, détenteur du BEFF (diplôme de formateur), officiait depuis huit ans du côté de l’AC Ajaccio.

Patrick Leonetti à l' @OM_Officiel ! Patrick, i to qualità è u to impegnu t’aprini torna una volta i porti di a riescita. Ti prichemi tuttu ciò chì tù brami pà a seguita è com’ellu si dici : ventu in poppa, ùn sarà cà più bellu u ritornu... Orsu par sempri ! https://t.co/lIJ7Gz45pG pic.twitter.com/xEWyHufKm2

— AC Ajaccio (@ACAjaccio) 4 juillet 2018