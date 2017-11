Brillant depuis le début de saison avec Valence, Rodrigo Moreno a prolongé son contrat avec le dauphin du FC Barcelone. Il est désormais lié jusqu’en 2022.

Et comme le révèle Mundo Deportivo, une clause stratosphérique s’est infiltrée dans le nouveau deal. Elle est estimée à 120 millions, soit 40 de plus que celles de Carlos Soler et Toni Lato ; et 70 de plus que celle de Dani Parejo.