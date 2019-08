Huit années après avoir rejoint la Gironde, depuis l’Argentine et le Proyecto Crecer, le milieu de terrain Valentin Vada, 23 ans, quitte les Girondins de Bordeaux. Prêté l’hiver dernier à l’AS Saint-Etienne, l’Argentin s’est engagé en faveur de l’UD Almeria, pensionnaires de deuxième division espagnole, pour les cinq prochaines saisons.

Auteur de 86 matches sous la tunique girondine, Valentin Vada aura inscrit 8 buts et délivré 8 passes décisives en quatre saisons et demie. Lors de son expérience dans le Forez, la saison dernière, le natif de Guadalupe a fait douze apparitions, pour un but et une passe décisive. Une page de l’histoire des Girondins de Bordeaux qui se tourne.

