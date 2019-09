Victor Lindelof (25 ans) est arrivé en 2017 du côté de Manchester United après de nombreuses années du côté de Benfica. Et depuis, il est devenu l’un des hommes de base de la défense mancunienne.

Son autorité a été assise encore un peu plus de l’arrivée sur le banc d’Ole Gunnar Solskjaer et le défenseur international suédois a été récompensé de sa fidélité puisqu’il vient de prolonger son contrat avec les Red Devils et il sera lié avec son club jusqu’au 30 juin 2024.

