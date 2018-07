Ça bouge du côté de Bordeaux ! Les Girondins ont annoncé sur leur compte Twitter avoir trouvé un accord pour le prêt du défenseur central Vukasin Jovanovic au club turc d’Antalyaspor. Il ne manque plus que la signature des documents administratifs pour finaliser le dossier.

De retour d’un prêt de six mois non concluant à Eibar, où il n’a joué aucun match, le joueur serbe va donc découvrir un nouveau championnat à seulement 21 ans, après la Serbie, la France et la Russie, où il a joué sous le maillot du Zénith Saint-Pétersbourg (2016-2017). Avec Bordeaux, il a joué 15 matchs de Ligue 1 en première partie de la saison dernière.