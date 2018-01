La défaite de Watford à Leicester samedi (0-2) aura donc été fatale à Marco Silva. Ce dimanche, le club anglais publiait un communiqué officiel annonçant le limogeage du technicien Portugais.

Silva laisse donc la formation britannique à la 10e place mais avec déjà douze défaites dans l’escarcelle. Un entretien préalable à un licenciement va se dérouler dans les prochaines heures.

#watfordfc has parted company with Marco Silva.

The Club will seek to make a swift appointment and there will be no further comment until that appointment has been made.

— Watford FC (@WatfordFC) 21 janvier 2018