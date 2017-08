Après deux saisons passées à Burnley, Andre Gray a signé à Watford pour un montant record du club de la banlieue de Londres. En effet, l’attaquant anglais de 26 ans a signé pour cinq saisons avec les Hornets pour un monant avoisinant 20 millions d’euros.

Andre Gray s’est surtout fait remarquer en 2015-2016 en D2 anglaise, où il a planté 23 buts en 41 matches. Le joueur espérera décrocher sa première sélection avec l’Angleterre (il compte 6 sélections avec l’équipe C, pour 2 buts marqués).

| #watfordfc have completed the signing of @AndreGray7 from @BurnleyOfficial for a club record fee.

Infohttps://t.co/TXGEVaGDBD pic.twitter.com/YRfH7X823X

— Watford FC (@WatfordFC) 9 août 2017