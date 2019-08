Derby County vient d’annoncer l’arrivée de Wayne Rooney (33 ans), véritable légende du football anglais. L’attaquant quittera DC United à la fin de l’année civile. Chez les Rams, l’ancien d’Everton et Manchester United a signé jusqu’en juin 2021, avec une année en option. Il sera à la fois joueur et entraîneur (adjoint de Phillip Cocu en équipe première, à disposition du centre de formation).

« Je suis très enthousiasmé par l’opportunité offerte par Derby County. Je suis impatient de rejoindre Phillip Cocu, ses entraîneurs et la première équipe dès le début du mois de janvier. Je suis sûr que je peux faire une grande contribution et que j’ai hâte de rencontrer tout le monde, en particulier les supporters. Je suis tout aussi enthousiaste à l’idée de commencer ma carrière d’entraîneur chez Derby County en travaillant à la fois avec la première équipe et avec l’Académie », a-t-il confié.

