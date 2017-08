Ça sent bientôt la fin de carrière pour Wes Brown. L’ancien défenseur de Manchester United, aujourd’hui âgé de 37 ans, a signé en faveur du club de Kerala Blasters, qui évolue en Indian Super League.

L’international anglais (23 sélections pour un but entre 1999 et 2010) avait quitté les Red Devils en 2011, après avoir porté le maillot à 361 reprises, pour rejoindre Sunderland. La saison dernière il a effectué une pige peu concluante avec Blackburn.

One of PLs most decorated players, @rmeulensteen1 's own, @WesBrown24 joins the Blasters family. ഇനി കളി മാറും !#KBFC #NammudeSwantham pic.twitter.com/oPvS3lnxEC

— Kerala Blasters FC (@KeralaBlasters) 15 août 2017