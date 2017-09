Tout le monde se rappelle forcément de la chanson « Will Grigg’s on « « fire », sur l’air de « Freed from desire » de la chanteuse italienne Gala. Tous les supporters d’Europe l’ont entonné à commencer par les Nord-Irlandais.

Cette chanson a été faite pour l’attaquant de Wigan, Will Grigg. Peu en verve sur le terrain avec son équipe nationale, celui qui a une notoriété en dehors a prolongé son bail avec la formation anglaise de Wigan. Son nouveau bail, avec la formation de Championship, court jusqu’au 30 juin 2020.