A 3è ans, Willy Caballero joue le rôle de doublure depuis deux saisons à Chelsea. Libre de tout contrat, le portier argentin vient de signer une prolongation d’un an supplémentaire. Il est donc lié aux Blues jusqu’en juin 2020.

La nouvelle a été annoncée par le club londonien. Après Olivier Giroud, Chelsea n’a pas vraiment le choix de prolonger ses joueurs en fin de contrat en raison de l’interdiction de recrutement infligée par la FIFA.

.@willy_caballero will be a Blue for the forthcoming 2019/20 campaign !

— Chelsea FC (@ChelseaFC) 22 mai 2019