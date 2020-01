Ce matin, nous vous avons annoncé que Yassine Benzia était à Dijon ce jeudi afin de passer sa visite médicale et parapher un contrat de 3 ans et demi. Le DFCO vient de confirmer la nouvelle et d’officialiser son transfert.

« Yassine Benzia est Dijonnais ! Le DFCO et le LOSC ont en effet trouvé un accord pour le transfert de Yassine Benzia, qui s’est engagé jusqu’en juin 2023. Prêté à l’Olympiakos lors des six derniers mois, il a souhaité stopper cette expérience en Grèce pour retrouver la Ligue 1 Conforama où il compte déjà 121 matchs (13 buts, 13 passes décisives) ». Interrogé au sujet du joueur qui portera le numéro 10, Olivier Delcourt a confié : « C’est un joueur que l’on suit depuis longtemps. Malgré son jeune âge, il possède beaucoup d’expérience. De par ses nombreuses qualités, il contribuera à aider le club à atteindre ses objectifs ».