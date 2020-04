Alors que la saison est arrêtée depuis le 13 mars dernier, l’Olympique Lyonnais ne chôme pas durant cette période de confinement. Ce jeudi, les pensionnaires du Groupama Stadium ont annoncé une bonne nouvelle. En effet, le jeune Yaya Soumaré vient de parapher son premier contrat professionnel. Le club a publié un communiqué de presse : « Joueur offensif de la génération 2000, Yaya Soumaré a signé son premier contrat professionnel avec l’OL d’une durée de trois ans. Arrivé lors de la saison 2015-16 en provenance de l’AS Minguettes, Yaya Soumaré a depuis franchi toutes les étapes à l’OL. Cinq saisons plus tard, le joueur offensif de 19 ans vient en effet de signer son tout premier contrat professionnel avec son club formateur. Un moment important de sa jeune carrière qui s’est déroulé, non pas dans les bureaux du Groupama Stadium comme c’est le cas en temps normal, mais bien à la maison avec son père notamment. Désormais engagé pour trois années supplémentaires avec l’OL, Yaya Soumaré fait partie des jeunes talents du centre de formation. International U19 et homme fort de l’équipe réserve en National 2, le natif de Vénissieux s’est aussi mis en évidence lors des très belles campagnes européennes de Youth League, notamment celle de cette saison avec un 1/4 de finale à disputer face à Salzbourg ».

Puis, c’était au tour du jeune Soumaré de livrer ses premières impressions. « C’est une très grande fierté de signer mon premier contrat pro dans mon club formateur, le club de ma ville. C’est la concrétisation de plusieurs années de travail mais le plus dur reste à venir. Mes objectifs sont de progresser à l’entraînement avec le groupe professionnel et jouer quelques matches. A moyen terme, c’est de s’imposer dans ce groupe et pourquoi pas au jouer au Groupama Stadium… Cette période est difficile pour tout le monde. J’aurais aimé signer au stade avec le Président mais la santé passe avant tout. J’espère qu’on retrouvera les terrains, les coéquipiers et le staff ». L’occasion pour lui de poursuivre sa belle aventure avec les Gones.