Ce jeudi, le président de l’Athletic Bilbao Josu Urrutia a officialisé le départ de son entraîneur Kuko Ziganda à l’issue de la saison. L’entraîneur ibérique qui a pris les commandes de l’équipe professionnelle l’été dernier paye donc les mauvais résultats du club basque.

16e de Liga avec 43 points au compteur, a également été éliminé prématurément de la Ligue Europa par l’OM. Une décision qui ne surprend pas Ziganda, fidèle serviteur de l’Athletic (il a porté les couleurs du club en tant que joueur et dirigé la réserve). « Je comprends la décision de mon président, le club étant au dessus des amitiés et plus important que tout le reste, » a notamment confié le technicien espagnol.